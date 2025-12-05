Жители Подмосковья подали более 300 онлайн-заявок на смену имени ребенка

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на изменении имени или фамилии ребенка. Этой возможностью уже воспользовались более 300 человек.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, жители могут подать заявку на изменение имени и фамилии ребенка, которому еще не исполнилось 14 лет. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

Данные обо всех детях в информационной системе Минсоцразвития проверяет умный сервис. Заявителю нужно только выбрать нужного ребенка из списка.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Гражданам» — «Семья» — «Юридические вопросы».