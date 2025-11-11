Жители Подмосковья подали 30 тысяч онлайн-заявок на получение соцсправок с января

С начала 2025 года жители Московской области подали более 30 тысяч заявлений на получение справок о назначенных мерах социальной поддержки через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления Подмосковья.

Онлайн-сервис доступен на главной странице портала в разделе «Комплексные услуги». С его помощью можно оформить три вида справок: о получении или неполучении пособий, компенсаций и других мер соцподдержки, о размере компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг6, а также о среднедушевом доходе семьи — для получения бесплатной юридической помощи.

Чтобы воспользоваться бесплатной услугой, нужно войти на портал с помощью учетной записи ЕСИА и заполнить электронную форму. Готовая справка поступит в личный кабинет пользователя.