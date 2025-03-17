Жители Подмосковья оформили онлайн свыше 91 тысячи социальных карт с начала года

Жители Подмосковья оформили свыше 91 тысячи социальных карт с января при помощи регионального портала. С их помощью можно бесплатно ездить на автобусах и электричках, а также получать скидки в магазинах.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, социальные карты могут оформить льготники, кто зарегистрированы на территории региона. Они дают возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом, получаться скидки в некоторых магазинах и приобретать лекарства по льготной цене.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на «Госуслугах» через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Готовую карту можно забрать в МФЦ. Услуга доступна в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь».

«Отметим, при заполнении заявления на получение соцкарты для ребенка умный сервис автозаполнения самостоятельно проверит информацию и отобразит на экране список тех детей, на которых можно оформить социальную карту. Заявителю останется только выбрать конкретного ребенка и направить заявку на рассмотрение», — добавили в министерстве.