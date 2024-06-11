Жители Подмосковья оформили 200 тысяч социальных карт с начала года

Жители Подмосковья оформили еще 200 тысяч социальных карт с начала года. Карта дает возможность пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте, а также получать скидки в некоторых магазинах и аптеках.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, выдача и замена социальных карт — вторая по популярности услуга на региональном портале. С января ей воспользовались более 200 тысяч раз. Еженедельно услугу оформляют порядка 10 тысяч жителей.

Получить социальную карту могут пенсионеры, члены многодетных семей, инвалиды и другие льготники.

"Предзаполненное заявление поступает льготникам автоматически в личный кабинет на региональном портале. Пользователю нужно только проверить свои данные и отправить заявку. Кроме того, оформить услугу можно в мобильном приложении «Добродел»", — напомнили в ведомстве.

Всего на региональном портале жителям доступно более 3670 услуг и функций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация помогла снизить количество преступлений. Современные системы искусственного интеллекта научились также предотвращать пожары и снижать смертность.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».