Жители Подмосковья обратились в службу спасения через СМС 4,8 тысячи раз с января

Служба спасения Подмосковья обработала более 600 тысяч СМС от жителей за последние 10 лет работы. Из них 4,8 тысячи поступило с начала года. Обратиться в Систему-112 также можно путем звонка, через мобильное приложение «112 МО» и Telegram-бот.
Возможность вызвать помощь через СМС предназначена в первую очередь для людей с нарушениями слуха и речи, а также в ситуациях, когда звуковое обращение невозможно.
В обращении необходимо указать его причину, время и место происшествия, имя заявителя и данные о тех, кому требуется помощь. По необходимости оператор запросит дополнительные данные в ответном сообщении.
Обращение путем СМС — бесплатно, сообщения принимают круглосуточно.
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