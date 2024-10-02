Жители Подмосковья обратились в службу спасения через приложение 12 тысяч раз с января

Жители Подмосковья обратились за помощью через мобильное приложение «112 МО» свыше 12 тысяч раз с начала года. Оно позволяет обратиться к оператору любым удобным способом.

Как рассказали в Центре по приему и обработке вызовов, популярность приложения указывает на готовность жителей пользоваться современными технологиями для вызова помощи. Обращение в Систему-112 таким способ позволяет отследить маршрут движения бригады скорой или газовой службы, а также связаться с оператором любым удобным способом. Это может быть СМС, телефонный звонок, видеовызов и кнопка «Я здесь, мне нужна помощь».

Приложение запустили летом 2017 года. Ежегодно его совершенствуют и добавляют новые функции.

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