Почти 640 выездных акций по вакцинации животных провели в Подмосковье в июне

На портале «МОй АПК» появилась возможность найти ближайший пункт вакцинации домашних животных и узнать режим его работы. В июне в Подмосковье прошло 637 выездных акций по вакцинации.

Раздел «Ветеринария МО» объединяет цифровые сервисы государственной ветеринарной службы Московской области. Среди них — запись в ветклинику, регистрация домашних животных, оформление свидетельства для перевозки питомца и заключение договора на ветеринарные услуги.

На онлайн-странице опубликована интерактивная карта пунктов вакцинации животных против бешенства. Она помогает быстро выбрать удобную площадку, построить маршрут, а также узнать дату и время проведения вакцинации. С начала месяца страницу вакцинации посетили более 7,2 тысячи раз.

Портал «МОй АПК» продолжает развивать цифровые сервисы агропромышленного комплекса Московской области, делая государственные ветеринарные услуги более доступными.