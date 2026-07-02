Жителям Подмосковья назвали способы получения квитанций за конкретный период

Жители многоквартирных домов в Московской области получили возможность получать электронные платежные документы (ЭПД) за жилищно-коммунальные услуги через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, перейти в раздел «Сервисы» и выбрать «Получение электронного ЕПД за выбранный период». Затем нужно выбрать объект недвижимости с нужным лицевым счетом из выпадающего списка, указать необходимый период (не более 12 месяцев), нажать кнопку «Получить» и скачать файл.

Электронные квитанции доступны для владельцев жилья с момента регистрации права собственности, для нанимателей по соцнайму — с даты создания счета на портале. Услуга предоставляется для объектов недвижимости в МКД на территории Московской области с лицевым счетом МосОблЕИРЦ.

Если объект не найден, нужно зайти в раздел «Недвижимость» в личном кабинете на регпортале, подтвердить согласие на автоматическое обновление данных из Росреестра и добавить лицевой счет МосОблЕИРЦ к объекту недвижимости.

Чтобы всегда получать электронные квитанции за ЖКУ вместо бумажных, достаточно дать согласие с помощью сервиса «Получать ЕПД онлайн» на регпортале. После этого документ будет приходить прямо в личный кабинет.

Подробнее о получении электронных платежных документов можно узнать на сайте.