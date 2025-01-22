Жители Подмосковья купили свыше 3 тысяч тонн печенья в декабре

Печенье пользуется популярностью у жителей Московской области. Так, в декабре они купили свыше трех тысяч тонн продукции. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

В ведомстве подчеркнули, что в магазинах печенье представлено в широком ассортименте. Среди основных предприятий, занимающихся производством этой сладости — ООО «Жуковский хлеб», ОАО «Хлебпром», ООО «Восторг», ООО «Сладкий рай» и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, торговые точки, где нет ни санитарии, ни налогов, но есть жалобы от жителей — пережиток прошлого. По его словам, приведение в порядок таких торговых объектов — прямая обязанность глав городских округов.