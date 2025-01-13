Андрей Воробьев: некоторые «ларьки с шаурмой» в Подмосковье — пережиток прошлого

Некоторые «ларьки с шаурмой» , как образно выразился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, — явный пережиток прошлого. Это те торговые точки, где нет ни санитарии, ни налогов, но есть жалобы от жителей.

«Посещая территории, у глав некоторых городских округов можно увидеть ларьки, где надписи „Шаурма“ или „Хинкальная“ сделаны примерно с их рост. Это, конечно, пережиток, который обращает на себя внимание. Там нет ни налогов, ни санитарии. И мы видим большое количество обращений и жалоб», — сказал губернатор Подмосковья.

По его словам, приведение в порядок таких торговых объектов — прямая обязанность глав городских округов.

«У нас до сих пор есть ряд направлений, которые беспокоят людей больше всего, где неудовлетворенность обращает на себя заметное внимание. Это и ЖКХ, и здравоохранение, и экологические вопросы, и транспорт, и уличная торговля», — добавил Андрей Воробьев.

В то же время есть успешно проведенные эксперименты. Например, по внедрению парковочного пространства.

«Жители благодарны. Там, где наводится порядок с парковкой, нет хаоса. Это тоже большая работа, которая дает элемент удобства и комфортности пребывания, еще и окупается. Во всем современном мире так», — уточнил губернатор.

Он добавил, что необходимо продолжать модернизацию всего, что не соответствует современным требованиям.

«Требованиям, которые ждут наши жители. Вместе с тем мы можем смело брать примеры успешных практик из Московского и других регионов. Это сделает нас всех сильнее», — подытожил Воробьев.