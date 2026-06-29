Жителям Подмосковья напомнили о возможности бронирования помещений ДК

Жители Московской области могут арендовать помещения для мероприятий онлайн с помощью сервиса «Открытый ДК». По сообщению пресс-службы Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона, сервисом уже воспользовались более тысячи раз.

В аренду доступны более 1,2 тысячи локаций по всему Подмосковью. Пользователи могут не только забронировать площадку, но и заказать дополнительные услуги, такие как техподдержка, организация мероприятий, кейтеринг, помощь в записи музыки и полный пакет услуг «под ключ».

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на портале, выбрать подходящую площадку, дату и время, указать свои данные и отправить заявку. Статус заявления можно отслеживать в личном кабинете. После подачи онлайн-заявки с заявителем свяжутся для уточнения деталей.