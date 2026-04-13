Услуга по присвоению адреса вошла в топ самых популярных в Подмосковье

На прошлой неделе жители Московской области более 4,6 тысячи раз обратились к услуге по присвоению и аннулированию адреса на региональном портале. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Наиболее востребованной услугой недели стала «Выписка из домовой книги». Жители подали около 18 тысяч онлайн-заявлений на ее получение. Второй по популярности оказалась услуга «Запись в кружки и секции», где было зарегистрировано свыше 10,2 тысячи заявок. Также активно пользовались услугами по выдаче и замене социальных карт жителя Московской области (более 8,9 тысячи заявок) и «Запись в школу» (более 3,6 тысячи заявлений).

Всего на региональном портале доступно свыше 420 услуг для жителей и бизнеса. Получить услуги в электронном виде также можно через мобильное приложение «Добродел», для этого потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.