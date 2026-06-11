Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-услуге поверки газовых счетчиков

С начала года жители Московской области порядка 1,5 тысячи раз воспользовались онлайн-услугой «Поверка бытовых приборов учета газа». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна на главной странице регионального портала в блоке «Полезная информация», а также в разделе «Жилье» — «Газоснабжение». Воспользоваться ею могут собственники частных домов и квартир в многоэтажках.

Чтобы отправить заявку, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Решение поступит в личный кабинет в течение пяти рабочих дней. После чего заявителю позвонят и согласуют выбранную им дату и время приезда специалиста.

Акт выполненных работ поступит в электронном виде в личный кабинет. Его необходимо подписать простой электронной подписью на месте проведения работ у специалиста или онлайн с помощью Госключа.

Напомним, что поверку газового счетчика необходимо выполнять раз в шесть-десять лет в соответствии со сроками, указанными в паспорте прибора. Подать заявку на проведение работ можно онлайн.