Жители Подмосковья 1,3 млн раз вызвали скорую через приложение «112 МО»

В мобильном приложении «112 МО», которое представляет подмосковную службу спасения, пользователи чаще всего отслеживают маршрут движения медицинских бригад. Кроме того, с помощью программы жители уже 1,3 миллиона раз вызвали скорую помощь.

Приложение подмосковной Системы-112 позволяет в одно касание вызвать экстренные службы, сообщить о происшествии и узнать расчетное время прибытия скорой помощи и аварийной службы газа на вызов.

В мобильном телефоне можно также видеть местоположение родных и близких, вызвать врача на дом, оформить ДТП по европротоколу. Можно посмотреть информацию об эвакуации машины, изучить правила действий при чрезвычайных ситуациях и быть в курсе актуальных событий.

Бесплатное приложение «112 МО» — это жизненно важный ресурс как для экстренных, так и для повседневных нужд. Оно доступно в App Store и Google Play и позволяет пользователям быстро попросить помощи.