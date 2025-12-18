Жители Павловского Посада выступили на вокальном фестивале

Вокалисты из Дома культуры «Филимоновский» приняли участие в конкурсе-фестивале «Это Земля твоя и моя!». Их выступление вызвало восторженные отзывы аудитории.

Особый триумф выпал на долю солистов образцового детского ансамбля «Светлячок», которым руководит Александр Кустов. Участники коллектива завоевали высокие награды, продемонстрировав профессиональное владение голосом и артистизм.

Звание обладателя Гран-при получил юный исполнитель Мирослав Вощанкин, а первые премии достались Есении Базановой, Полине Петраковой, Виктории Петраковой, Виктории Тимониной и Валерии Степанюк. За ними следуют лауреанты второй степени — Алина Говорушкина, Василиса Семенова, Анастасия Сметанина и вокальная группа «Стэлла».

«Коллектив ансамбля существует уже более двенадцати лет и прошел путь от небольшой группы до крупного объединения численностью более тридцати артистов. Под руководством педагога и режиссера Александра Кустова ансамбль приобрел известность за пределами Павловского Посада», — поделились организаторы.