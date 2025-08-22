Жители Павловского Посада смогут чипировать домашних животных в парке

Жители округа получили возможность позаботиться о здоровье своих домашних питомцев, не покидая пределы парковых зон. Теперь зарегистрировать, чипировать или вакцинировать животных можно непосредственно в парках, где регулярно дежурят мобильные офисы Государственной ветеринарной службы Московской области.

Инициатива стартовала в апреле. Мобильные ветеринарные клиники, оборудованные всем необходимым для проведения процедур, позволяют владельцам питомцев оперативно получить помощь.

«Вакцинация животных необходима для защиты их здоровья и предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Это помогает не только сохранить жизнь питомца, но и защитить других животных и людей от возможных инфекций. Своевременная вакцинация обеспечивает иммунитет и способствует долгой и здоровой жизни вашего любимца», — сообщили в территориальном управлении ветслужбы Павловского Посада.

Адреса и время дежурства передвижных ветеринарных клиник можно узнать на интерактивной карте по ссылке.