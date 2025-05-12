Жители Павловского Посада проголосуют за пять объектов благоустройства

Жители округа получили возможность участвовать в голосовании за территории, которые будут благоустроены в 2026 году. Оно проходит в рамках государственной программы Московской области «Формирование комфортной городской среды».

Администрация округа представила на суд местных жителей пять объектов, каждый из которых имеет потенциал стать точкой притяжения для жителей и гостей муниципалитета.

«В Павлово-Посадском городском округе пять объектов для голосования: парк озеро Ленская, благоустройство пешеходной зоны на месте недостроенного торгового центра вблизи улицы 1-й Пушкинской, деревня Теренино, улица Центральная, в районе улицы Вачевской, деревня Евсеево, вблизи озера», — сообщили в администрации Павлово-Посадского городского округа.

Для того, чтобы принять участие в голосовании и внести свой вклад в преображение Павловского Посада, необходимо перейти по ссылке. На странице голосования в поле «Муниципальное образование» необходимо выбрать «Павлово-Посадский городской округ», изучить представленные адреса и сделать свой выбор. Голосование продлится до 12 июня.