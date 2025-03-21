Жители отдаленных деревень в Пушкино смогут пройти диспансеризацию

С 24 по 28 марта жители отдаленных сел и деревень получат возможность пройти бесплатную диспансеризацию и маммографию благодаря выездной работе бригады Центра медицинской профилактики и мобильного маммографа Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова. Мобильные медицинские пункты будут работать с 09:00 до 13:00.

Согласно утвержденному графику, 24 марта мобильный фельдшерско-акушерский пункт развернется в селе Ельдигино. В этот же день мобильный маммограф будет работать в Пушкино. 25 марта ФАП переместится в деревню Степаньково, а маммограф продолжит свою работу в Ивантеевке. 26 и 28 марта мобильный маммограф будет принимать пациенток в Пушкино, а 27 марта — в Ивантеевке. Мобильный ФАП 27 марта будет доступен для жителей деревни Митрополье.

Заведующий Центром медицинской профилактики Абдрахим Джалиев подчеркнул, что на местах все желающие смогут пройти осмотр в рамках первого этапа диспансеризации и маммографию по предварительной записи. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и страховой полис. В ходе приема пациенты заполнят анкету для выявления факторов риска развития хронических заболеваний, сделают экспресс-анализ крови, электрокардиограмму, спирометрию, а также им измерят внутриглазное и артериальное давление.

Узнать подробности о времени и месте проведения медицинских осмотров можно в медицинской организации по месту жительства или посмотреть на сайте.