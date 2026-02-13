Жители Орехово-Зуева смогут пройти обучение в школе приемных родителей

В Орехово-Зуевском городском округе продолжает работать школа приемных родителей — проект, который с 2012 года помогает жителям Подмосковья стать опорой для детей, оставшихся без попечения.

Интерес к проекту в округе остается стабильно высоким. По словам начальника окружного управления социальной защиты Марины Гальченко, только за 2025 год обучение по различным программам прошли более 160 местных жителей.

Сегодня школа предлагает два основных направления подготовки. Базовый курс разработан для тех, кто впервые решился на этот шаг. Здесь будущие родители изучают «юридический минимум», разбираются в тонкостях оформления опеки и готовятся к психологической адаптации ребенка в новой среде.

Продвинутый модуль предназначен для уже действующих замещающих семей — опекунов, попечителей, приемных родителей. Особый акцент здесь сделан на сложных темах, таких как воспитание подростков и преодоление возрастных кризисов.

Теперь подать заявку на обучение можно не выходя из дома — через личный кабинет на региональном портале госуслуг. Вся процедура занимает минуту. Занятия организованы на базе двух квалифицированных учреждений: семейный центр «Семья и дом», а также центр инноваций социальной сферы.