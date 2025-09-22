Жители Орехово-Зуева победили на спортивном фестивале «Жить здорово»

На спортивном фестивале «Жить здорово», прошедшем в Павловском Посаде и собравшем представителей проекта «Активное долголетие» со всего Подмосковья, пенсионеры из Орехово-Зуева завоевали призовые места в соревнованиях по теннису и дартсу.

Фестиваль «Жить здорово» стал настоящим праздником спорта и здоровья, объединив участников проекта «Активное долголетие». Для любителей физической активности была организована насыщенная программа, включающая зарядку и разнообразные спортивные площадки, предлагающие занятия на любой вкус: зумба, латиноамериканские танцы, йога, настольный теннис, петанк и спортивные эстафеты.

Участники проекта «Активное долголетие» из социального центра «Орехово-Зуевский» поддерживали друг друга. Наталья Шаробарова стала лучшим игроком по настольному теннису, а Римма Алимова завоевала звание самой меткой участницы в соревнованиях по дартсу. Самым возрастным участником фестиваля из Орехово-Зуева стал Павел Симонов, которому исполнился 81 год. Команда округа была награждена дипломом за активное участие в фестивале.