Жители Одинцова провели субботник на Старогородковском пруду
Жители Одинцовского округа провели субботник на Старогородковском пруду. Своими силами они убрали 30 соток береговой линии и утилизировали три кубометра бытового мусора и неликвидной древесины.
Порядок наводили вблизи поселка Старый Городок. Старший участковый лесничий Звенигородского филиала главного контрольного управления Московской области «Мособллес» Игорь Сидоров и местные жители выносили мусор и очищали десятый квартал Кубинского участкового лесничества.
«Здесь традиционно много отдыхающих, и мусор часто остается на прибрежной полосе. Несколько раз в сезон мы проводим беседы с отдыхающими о недопустимости загрязнения прибрежных и лесных зон. Завершая нашу совместную работу, мы вспомнили с участниками субботника правила пожарной и санитарной безопасности в лесах. От лица лесничества выражаю благодарность всем неравнодушным гражданам, которые заботятся о чистоте и красоте родного края», — сообщил старший участковый лесничий Игорь Сидоров.
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