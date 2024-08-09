Жители Одинцова присоединились к сбору гумпомощи для жителей Курска

Волонтеры Подмосковья запустили акцию «Доброе дело», чтобы помочь пострадавшим в Курской области. Жители Одинцовского округа примут участие в сборе гуманитарной помощи.

Все товары жители могут принести в ближайший пункт сбора в своем округе. Адреса можно найти по ссылке. В числе необходимого: медикаменты, сухпайки или продукты длительного хранения, средства личной гигиены, одежда, мелкая бытовая техника, электроприборы, генераторы.

Также возможно сделать пожертвование: волонтеры закупят все самое нужное и погрузят в фуру «Доброго дела». Присоединиться к акции могут представители бизнеса, написав на почту info@volontermo.ru или в группу ВКонтакте. Все товары соберут на центральном складе в Балашихе и доставят в Курск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».