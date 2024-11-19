Встреча по вопросам жилищно-коммунального хозяйства прошла в Мытищах

Тематическая встреча по вопросам жилищно-коммунальных услуг прошла в мытищинском микрорайоне Строитель. Жители Мытищ смогли решить свои вопросы с помощью представителей городского округа.

Первый заместитель главы Мытищ Олег Сотник и председатель Совета депутатов Андрей Гореликов, а также другие руководители помогли решить проблемы жителей в микрорайоне Строитель. Посетители задавали вопросы о качестве коммунальных услуг, содержании жилого фонда и организации парковочных мест.

Тематические встречи проводятся регулярно во всех микрорайонах Мытищ. Информация о следующей встрече будет опубликована на официальных ресурсах.

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