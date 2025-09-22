Жители Мытищ стали победителями фестиваля «Наш двор»

Финал пятого конкурса соседских творческих проектов прошел 20 сентября в Балашихе. Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Всего было подано больше тысячи заявок от коллективов жителей подмосковных многоквартирных домов, но вышли в финал только четыре команды: из Мытищ, Реутова, Богородского и Химок.

Участникам было необходимо направить организаторам видеоролик своего выступления. Мытищинцы подошли к задаче с душой и креативом. Команда «Абеля, 5» представила программу, включающую театрализованную постановку и концерт, которые были показаны на праздновании Дня двора.

«Наше выступление признали лучшим, настолько трогательным оно получилось. На глазах у зрителей выступали слезы, когда перед ними разворачивались сцены нашего мини-спектакля и звучали фронтовые песни», — рассказала активист совета дома Юлия Ансимова.

Полученную премию дружная команда планирует направить на дальнейшее благоустройство своего двора, в частности, на установку шлагбаума, чтобы сделать дворовое пространство еще уютнее и безопаснее.