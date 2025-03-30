Жители Мытищ смогут записать ребенка в первый класс онлайн

С 1 апреля на региональном портале госуслуг Подмосковья стартует запись детей в первый класс. Процедура пройдет в два этапа.

Первый этап продлится до 30 июня. В этот период подать заявление смогут семьи, проживающие на территории, закрепленной за школой, а также льготные категории граждан и те, у кого братья или сестры уже учатся в выбранной школе. Для них действует преимущественное право зачисления.

Второй этап начнется 6 июля. На этом этапе возможность подать заявление будет предоставлена тем, кто не проживает на закрепленной территории или не успел подать документы в первый этап.

Важно отметить, что если ребенок уже обучается в образовательном комплексе и вы ранее подали заявление на перевод из детского сада в школу, повторно подавать заявление не требуется. Подробности и инструкции по подаче заявлений доступны на региональном портале госуслуг Подмосковья.

Подать заявление можно будет по ссылке.