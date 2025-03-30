Жители Мытищ смогут узнать о мерах соцподдержки в новом чат-боте

Жители Мытищ смогут воспользоваться новым социальным чат-ботом в Telegram, который предоставляет информацию о мерах социальной поддержки и едином пособии. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

Чат-бот позволяет узнать размер пособия, получить полезные ссылки для подачи заявления, а также ознакомиться с актуальной информацией о социальных услугах. Электронный помощник регулярно обновляется и дополняется новыми функциями, чтобы пользователи могли получать наиболее актуальные данные.

«Современный сервис помогает нашим жителям удобно и быстро, всего в несколько кликов, узнать о социальной поддержке в регионе. Отмечу, что жители региона уже воспользовались им более 1,5 миллиона раз», — заявил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Наиболее популярными запросами среди пользователей стали вопросы о детских пособиях. В связи с этим разработчики расширили функционал чат-бота, добавив информацию для семей с новорожденными детьми и тех, кто ожидает пополнения.

Новый сервис стал удобным инструментом для жителей региона, позволяя экономить время и получать все необходимые сведения в одном месте.

Социальный чат-бот доступен по ссылке.