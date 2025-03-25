Жители Мытищ смогут сдать нормативы комплекса ГТО в апреле

В апреле жители Мытищ смогут сдать нормативы комплекса ГТО. Для этого организуют бесплатные мероприятия на стадионе «Торпедо» по адресу улица Коминтерна, 5.

Желающие смогут выполнить силовые и легкоатлетические дисциплины. Тестирования пройдут 4, 11 и 24 апреля в 10:00. Участникам необходимо прибыть на регистрацию за 15 минут до начала. Последние сроки подачи заявок — за день до каждого мероприятия до 10:00.

Кроме того, испытания по стрельбе из пневматической и электронной винтовок также будут проводиться на стадионе «Торпедо» по вторникам, четвергам и субботам. Для выполнения испытания «Плавание» нужно посетить бассейн «Бригантина». Занятия запланированы на 4, 8, 15, 18, 22 и 29 апреля в 09:00. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала, а заявки принимаются до 10:00 накануне каждого тестирования.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО и отправить заявку по форме на электронную почту gtomytischi@yandex.ru. Подробная инструкция по созданию детской учетной записи доступна на сайте. По всем вопросам можно обращаться в Центр тестирования ГТО-Мытищи по телефонам: 8 (905) 548-51-21 и 8 (963) 682-21-55.