Жители Мытищ смогут продлить рецепт на лекарства в онлайн-формате

Жителям Мытищ больше не нужно посещать поликлинику, чтобы продлить рецепт на лекарства. Теперь это можно сделать дистанционно, записавшись на телемедицинскую консультацию.

Для этого достаточно позвонить по единому номеру 122 или воспользоваться порталом госуслуг «Здоровье».

«Это очень удобно: не нужно посещать поликлинику, все можно сделать по телефону», — отметил начальник отдела сопровождения и поддержки информационных систем Мытищинской больницы Олег Фролов.

Для удобства пациентов также доступно приложение «РТ Доктор Онлайн». С его помощью можно провести консультацию через видеосвязь или чат, а также получить напоминания о записи к врачу. Помимо продления рецептов, через сервис можно проконсультироваться с врачом, обсудить результаты анализов или записаться на диспансеризацию.

Новая услуга направлена на повышение доступности медицинской помощи и экономию времени жителей Мытищ.