Жители Мытищ смогут принять участие в выборе лучшего народного участкового

На сайтах муниципальных ведомств, в том числе городского округа Мытищи , до 20 сентября пройдет голосование. По его результатам определят лидеров конкурса «Народный участковый — 2025». Финальное голосование откроют с 1 по 10 ноября на официальном интернет-сайте Министерства внутренних дел России.

Конкурс проведут в три этапа. Первый пройдет на муниципальном уровне для того, чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый». Онлайн-голосование первого этапа конкурса проведут до 20 сентября.

Второй этап состоится с 7 по 16 октября на официальном сайте «Главного управления Министерства внутренних дел России» по Московской области. Победитель онлайн-голосования представит регион на всероссийском конкурсе. Награждение победителя конкурса и призеров третьего этапа пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Подробнее узнать о сотрудниках и проголосовать жители городского округа Мытищи могут на сайте по ссылке.