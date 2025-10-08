Жители Мытищ смогут поучаствовать в конкурсе на соискание стипендии главы округа

Деятелей культуры и искусства, молодых талантов приглашают поучаствовать в конкурсе на соискание стипендии главы городского округа Мытищи. Прием заявок начнется 10 октября.

Мероприятие организуют для поддержки творческих жителей, которые вносят значительный вклад в развитие культурной сферы муниципалитета. Стипендию вручат по двум направлениям: за выдающиеся достижения в области культуры и искусства и молодым талантливым авторам городского округа.

Прием документов на участие продлится по 7 ноября. Их можно подать в управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципалитета по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30/1.

Условия приема заявок и критерии оценки можно узнать из положения о конкурсе, опубликованном на официальном сайте администрации городского округа Мытищи.