Жители Мытищ смогут бесплатно вакцинироваться от пневмококковой инфекции

В больнице Мытищ состоялась конференция с участием заведующих отделениями, на которой особое внимание было уделено вопросам вакцинации против пневмококковой инфекции. Заместитель главного врача по медицинской части Борис Голубев подчеркнул важность рекомендации пациентам, имеющим показания, сделать прививку при выписке из стационара.

Борис Голубев подчеркнул, что у пациентов с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями существует риск осложнений в виде пневмонии. Эффективным методом борьбы остается вакцинация против пневмококковой инфекции.

В Мытищинской больнице такую прививку делают всем желающим при отсутствии противопоказаний. Пациенты смогут обратиться к лечащему врачу, а также получить прививку бесплатно в поликлинике по месту прикрепления.

Кроме вопросов вакцинации, участники конференции обсудили темы цифровизации, этики и деонтологии, привлечения кадров и безопасности в медицинских учреждениях. Такие мероприятия способствуют повышению качества медицинского обслуживания и обеспечению здоровья населения.

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