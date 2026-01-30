Жители Мытищ смогут бесплатно пройти онкоскрининг 31 января

Специалисты центра амбулаторной онкологической помощи проведут прием жителей Мытищ 31 января с 8.00 до 14.00 в поликлинике № 2. Акция позволит пройти обследование за день, своевременно выявив возможные онкологические заболевания.

Прием проведут квалифицированные врачи разных специальностей: терапевт, онколог и уролог. Предусмотрены лабораторные и инструментальные обследования, в том числе флюорография, маммография, электрокардиограмма, общий и биохимический анализ крови, ультразвуковое исследование молочных желез и другое.

Скрининг рекомендовано проводить определенным группам людей, у которых повышен риск развития какого-либо типа онкологии. Проходить его рекомендуется регулярно.

Предварительная запись не нужна. Необходимо взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования Московской области и СНИЛС. Поликлиника № 2 расположена по адресу: Мытищи, улица Юбилейная, 10б.