Жители Мытищ сдали более 260 литров крови за первый квартал 2025 года

Мытищи присоединились к Неделе донорства, которая проводится Министерством здравоохранения России с 14 по 20 апреля. Медики отметили, что с начала 2025 года жители округа сдали 262 литра крови, и есть все шансы увеличить прошлогодние показатели.

Сотрудники «МФЦ Мытищи» присоединились к донорской акции. На мероприятие пришли 19 человек, из них допустили к процедуре 13 сотрудников.

Поток людей, готовых прийти на помощь, не иссякает. Ежедневно кровь сдают 12-14 человек. Часто проводятся коллективные акции. Например, члены Общественной палаты запланировали прийти в Мытищинскую больницу 22 апреля — в момент окончания Донорской недели.

«От всего сердца благодарим как активистов донорского движения, так и тех, кто пришел к нам сдавать кровь впервые. Хочу отметить, что более 450 мытищинцев награждены знаком „Почетный донор СССР“ или „Почетный донор России“ — это люди, сдавшие кровь 40 раз и более. Накануне Дня донора список награжденных пополнится еще тремя именами. В прошлом году в отделении нашей больницы было проведено 2175 донаций — на 175 больше, чем было необходимо по госзаданию», — рассказала заведующая отделением переливания крови Мытищинской больницы Людмила Дмитричева.

Она также добавила, что в 2025 году есть шансы увеличить прошлогодние показатели, так как в отделении провели 583 донации. Каждый литр спасает чью-то жизнь — рожениц или новорожденных, пострадавших в аварии, пациентов с тяжелыми или смертельно опасными заболеваниями.

Людмила Дмитричева добавила, что донорство благотворно влияет на организм: снижается риск атеросклероза, значительно реже случаются сердечные приступы и другие сосудистые катастрофы, иммунитет становится крепче. К процедуре допускают пациентов, которые не имеют временных или абсолютных противопоказаний.