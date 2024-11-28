Жители Мытищ проведут собрания и голосования собственников жилья онлайн

Жителям городского округа Мытищи предлагают перейти на онлайн-формат общедомовых собраний и голосований. Всего в 189 многоквартирных домах инициировали проведение этих мероприятий на площадке Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства позволяет проводить встречи и голосования жильцов многоквартирных домов в онлайн-формате. Она автоматически информирует жителей, участники могут подключиться к собранию и проголосовать из любой точки мира. Помимо этого, система исключает подделку протоколов голосования.

Для организации первого голосования на площадке нужно разместить сообщение в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства за 10 рабочих дней до дня собрания. Всем участникам на портал госуслуг придет уведомление. Жители голосуют в указанное время. Через сутки после его завершения система автоматически выдает результат.

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