Жители Мытищ отпраздновали День Нептуна в парке Мира

В Центральном городском парке Мытищ для жителей организовали День Нептуна. Собравшиеся участвовали в спортивных эстафетах, конкурсах и играх с водой.

На Дне Нептуна в Центральном парке мытищинцы состязались в спортивных эстафетах, участвовали в конкурсах и играх с водой. Кульминацией мероприятия стала пенная дискотека. И дети, и взрослые получили заряд бодрости и хорошего настроения.

«Мы пришли в парк всей семьей, нам всем очень понравился День Нептуна! Мама рассказывала нам с братом, что у нее такой праздник был в летнем лагере, и очень хотелось тоже поучаствовать. Обычно, когда ходим в парк, мы на самокатах и каруселях катаемся, гуляем, и на этом празднике можно было все! И даже в пене кувыркаться! Это так классно, если еще такие праздники будут — обязательно придем», — поделился впечатлениями юный житель Мытищ Сергей.

Для горожан и гостей округа в парке все лето проходят развлекательные мероприятия.

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