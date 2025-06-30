Жители Мытищ могут принять участие в буккроссинге

На первом этаже в торгово-развлекательном центре «Июнь» в Мытищах работает уютное библиотечное пространство. Каждый желающий может взять понравившуюся ему книгу, а взамен оставить свою.

Пункт работает в торговом центре с конца 2024 года. Там разместили произведения как российских, так и зарубежных авторов. Участники буккроссинга оставляют на книгах подписи для того, чтобы следующий читатель смог увидеть историю перемещения экземпляра.

Помимо этого, в пункте можно заказать книги с помощью модуля «Мое Подмосковье». Также там предоставляют доступ к электронному каталогу Библиотечно-информационного центра, Национальной электронной библиотеке, Президентской библиотеке и сервису электронных книг «ЛитРес».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.