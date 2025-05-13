Жители Мытищ могут подать заявку на участие в «Народных Играх ГТО» до 21 мая

Федерация многоборья «Готов к труду и обороне» России до 21 мая продолжает сбор заявок на онлайн-соревнования «Народные Игры ГТО», в которых смогут принять участие и жители Мытищ. На состязания приглашают всех желающих любого возраста и уровня спортивной подготовки: новичков и любителей спорта, людей с ограничениями здоровья, профессиональных атлетов.

«Народные Игры ГТО» в этом году посвятят празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Предусмотрены в соревнованиях и отдельные номинации, победителей которых наградят памятными дипломами и кубками, а также ценными призами. Желающим принять участие нужно подать онлайн-заявку в мини-приложении «Народные Игры ГТО» и записать видео с выполнением комплекса упражнений.

После соревнований атлеты увидят свои результаты во всероссийском рейтинге участников «Народных игр ГТО», а призеры каждой из категорий получат медали и дипломы. Участники, показавшие лучшие результаты в категории «Иду на рекорд», дополнительно займут почетное место в «Книге рекордов» на сайте Федерации многоборья соревнований «Готов к труду и обороне» России.