Жители Можайска проверили свои знания на географическом диктанте

В музее-заповеднике «Бородинское поле» Можайского городского округа провели географический диктант. Участники акции ответили на вопросы по географии, истории и этнографии.

Юбилейную Международную просветительскую акцию «Географический диктант» организовало Русское географическое общество. Проверить свои знания собрались военнослужащие воинской части Можайского городского округа, юнармейцы под руководством Александра Горчакова, члены Можайского отделения «Боевого Братства» и многочисленные гости музея.

Участники отметили, что им было интересно испытать знания и ощутить себя первооткрывателями, решая трудные задачи. По итогам диктанта всем собравшимся вручили именные сертификаты. Результаты появятся на официальном сайте акции «Географический диктант» с 12 декабря.

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