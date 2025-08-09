Жители Можайска приняли участие в акции «Соседская зарядка»

Активисты провели в Можайске «Всероссийскую соседскую зарядку». Ее организовали во дворах многоквартирных домов округа.

Участниками стали жители микрорайона и сотрудники ближайших учреждений. Тренировку провела многодетная мама Виктория Шелепенкова.

Главная задача акции — пропагандировать здоровый образ жизни, укреплять здоровье жителей и развивать добрососедские отношения. Мероприятие также приурочили ко Дню физкультурника.

Организаторы надеются, что инициатива станет традицией в Можайске и зарядку получится провести вновь.

