В Можайске прошла экологическая акция в рамках Всероссийского проекта «Вода России». Волонтеры очистили берег водохранилища, расположенного вблизи деревни Криушино.
Участниками экологического субботника стали представители администрации Можайского округа и неравнодушные жители. Добровольцы собрали порядка 1,5 кубометров бытовых отходов.
В Можайском округе расположено множество водоемов. Жители муниципалитета регулярно поддерживают акцию «Вода России». Подобные мероприятия помогают улучшить экологию и привлекают внимание к проблеме загрязнения водоемов.
Напомним, что «Вода России» — одна из крупнейших экологических инициатив в стране. С 2014 года в акции приняли участие тысячи добровольцев. Волонтеры привели в порядок 10 тысяч водоемов и собрали свыше 10 миллионов мешков мусора. Организовали акцию Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и фонд «Берег добрых дел».
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Берег Можайского водохранилища очистили на экологической акции
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