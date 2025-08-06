Берег Можайского водохранилища очистили на экологической акции

Участниками экологического субботника стали представители администрации Можайского округа и неравнодушные жители. Добровольцы собрали порядка 1,5 кубометров бытовых отходов.

В Можайском округе расположено множество водоемов. Жители муниципалитета регулярно поддерживают акцию «Вода России». Подобные мероприятия помогают улучшить экологию и привлекают внимание к проблеме загрязнения водоемов.

Напомним, что «Вода России» — одна из крупнейших экологических инициатив в стране. С 2014 года в акции приняли участие тысячи добровольцев. Волонтеры привели в порядок 10 тысяч водоемов и собрали свыше 10 миллионов мешков мусора. Организовали акцию Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и фонд «Берег добрых дел».