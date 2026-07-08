Жители Московской области будут избирать депутатов в сентябре 2026 года

В сентябре 2026 года жители Московской области примут участие в выборах депутатов в Государственную думу Федерального собрания РФ и Московскую областную думу. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября.

Сергиево-Посадский городской округ войдет в состав двух избирательных округов: * 127-й одномандатный избирательный округ для выборов в Государственную думу (вместе с Пушкинским, Дубной и Талдомом); * Сергиево-Посадский одномандатный избирательный округ № 21 для выборов в Московскую областную думу (вместе с частью Пушкинского округа).

Всего в выборах примут участие почти 504 тысячи избирателей.

На выборах жители получат четыре бюллетеня: за партийный список в Госдуму, за одномандатника в Госдуму по округу №127, за партийный список в Мособлдуму и за одномандатника в Мособлдуму по округу №21.

Проголосовать можно будет на избирательном участке, дистанционно (ДЭГ) или на дому. Избиратели из других регионов, которые будут находиться на территории округа в дни голосования, смогут подать заявление и получить бюллетени федерального уровня.

Вся необходимая информация о выборах, сроках подачи заявлений на дистанционное электронное голосование и кандидатах загружена в личные кабинеты на портале «Госуслуги». Там же можно узнать адрес своего избирательного участка.