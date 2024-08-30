Жители Манюхина проголосуют за установку 3 торговых точек в деревне

Заявление Мытищинского районного потребительского общества об установке точек продажи рассмотрели на совещании в администрации округа.

Три нестационарных торговых объекта хотят установить на Центральной улице в деревне Манюхино: пункт быстрого питания, сезонной торговли и бытовых услуг. Особое внимание уделили установке контейнерной площадки для мусора, чтобы не создавать перенакопления в имеющихся.

«Это сельский населенный пункт. Поэтому необходимо проведение схода, чтобы жители дали согласие на установку этих торговых объектов. Несмотря на то, что это частная территория, без него согласовать установку объекта невозможно. У жителей близлежащих домов может возникнуть очень много вопросов», — прокомментировал заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев.

Итоговое рассмотрение вопроса отложили до момента получения протокола встречи жителей деревни Манюхино, так как их мнение — в приоритете.

Рассмотрели на встрече и целесообразность размещения игровых автоматов «Силомер Боксер» рядом с магазинами и другими объектами торговли. Жалобы от жителей, которые проживают в соседних домах, на шум в ночное время поступают на постоянной основе.

Собственникам автоматов уже направлены уведомления о необходимости ограничить режим работы «Силомер Боксер», чтобы не нарушать закон о тишине, а также о необходимости предоставления документов на установку подобных игровых автоматов.

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