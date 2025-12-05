Жители Лыткарина сделают елочные игрушки на мастер-классе

Лыткаринский историко-краеведческий музей открывает свои двери для всех, кто желает прикоснуться к зимней сказке. Музей приглашает жителей и гостей округа на серию мастер-классов по изготовлению традиционной ватной елочной игрушки.

Эта старинная технология, уходящая корнями в XIX век, переживает возрождение. Участники не просто познакомятся с тонкостями этого ремесла, изучая пошаговый процесс создания объемных фигурок из ваты, крахмала и красок, но и смогут изготовить эксклюзивное украшение.

«Такая игрушка станет не только гордостью новогодней елки, но и идеальным, по-настоящему душевным подарком к предстоящим праздникам — подарком, несущим в себе тепло рук мастера и частичку доброй энергии. В эпоху, когда полки магазинов ломятся от однотипных украшений, возможность изготовить игрушку своими руками приобретает особую ценность», — сообщили организаторы.

Мастер-классы будут проводиться на протяжении всего декабря, каждую субботу, в 11:00. Местом проведения станет Главный дом усадьбы Лыткарино, расположенный по адресу: квартал 7, дом № 6.