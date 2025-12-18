Жители Лыткарина приняли участие в шахматном турнире

В зале Дома культуры «Центр молодежи» Лыткарина прошел шахматный турнир. Он был посвящен памяти спортсмена и тренера Михаила Концевого, чьи усилия повлияли на становление местной школы шахмат.

Организаторы подготовили специальные презентации и рассказы о достижениях знаменитого земляка.

«Михаил стал настоящей легендой российского спортивного движения благодаря своему вкладу в популяризацию шахмат, воспитание талантливых спортсменов и создание благоприятных условий для развития игры в регионе. Его влияние ощущается и сегодня, вдохновляя молодых участников на дальнейшее совершенствование своего мастерства. На площадке собрались 41 участник разных возрастов, начиная от шестилетних детей и заканчивая опытными мастерами», — сообщили организаторы.

Юные таланты играли по швейцарской системе, состоящей из семи раундов, тогда как старшие игроки сражались друг с другом в рамках классической круговой системы, где каждому участнику предстояло сыграть со всеми остальными.

Судьей выступила специалист Светлана Лобанова. По ее словам, подобные события помогают формировать дружную команду единомышленников, способствующих развитию здорового духа конкуренции и поддержки.