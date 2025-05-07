Жители Лыткарина примут участие в экологической акции «Сад памяти»

В преддверии Дня Победы округ присоединяется к масштабной экологической и патриотической акции «Сад Памяти». По словам организаторов, это возможность для каждого жителя внести свой вклад в увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны и создать живой символ благодарности будущим поколениям.

Акция проводится с 2020 года и уже успела стать важным событием для многих городов России. Проект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, который лично высадил памятное дерево на территории Ржевского мемориала в 2020 году.

Жителей округа приглашают принять активное участие в высадке деревьев. Акция пройдет 7 мая в 10:00 по адресу: Седьмой квартал, дом 3Б, 16 мая в 09:00 по адресу: 3а квартал, дом 2, в 10:00 по адресу: 3а квартал, дом 12, в 11:00 по адресу: 3а квартал, дом 18 и в 12:00 по адресу: Улица Спортивная, дом 9.