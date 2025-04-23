Жители Луховиц смогут пройти диспансеризацию в передвижном ФАПе

Жители пяти отдаленных населенных пунктов Заречной стороны муниципального округа получат возможность пройти комплексное медицинское обследование. На этой неделе медицинские работники Луховицкой больницы проведут выездную диспансеризацию с использованием мобильного фельдшерско-акушерского пункта.

Мобильный ФАП посетит Ловцы, Любичи, Белоомут, Лесное и Лисьи Норы, предоставляя жителям возможность пройти клинико-диагностическое обследование, диспансеризацию, получить консультацию медицинских специалистов и, при необходимости, направления на дополнительные исследования и консультации в Белоомутскую больницу или Луховицкую поликлинику.

Маршрут передвижного ФАПа составлен по установленному графику, чтобы максимально охватить население отдаленных населенных пунктов.

Сегодня жители Белоомута смогут обратиться за медицинской помощью с 09:00 до 11:30 на Советской площади, рядом с домом № 15, и с 11:40 до 13:30 на улице Урицкого, около дома № 89.

24 апреля медбригада будет принимать жителей Любич с 09:00 до 13:30.

25 апреля медицинский осмотр пройдет для населения Лисьих Нор с 09:00 до 13:30 в ФАПе, расположенном на улице Околопрудной, возле дома № 18.

Для получения дополнительной информации о графике выездов передвижных ФАПов и работе мобильного медико-диагностического комплекса можно обратиться к старшей медсестре поликлиники Белоомутской больницы Ирине Федоровой по телефону 8-(917)-516-05-75, а также к главной медсестре Луховицкой больницы Валентине Бурмистровой по телефону 8-(496)-636-21-86.