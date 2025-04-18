Жители Луховиц смогут принять участие в акции «Диктант Победы»

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по всей стране пройдет Международный исторический диктант «Диктант Победы — 2025». В Московской области будет организовано 1315 площадок, включая школы, вузы, колледжи, учреждения силовых структур и партнерские организации, в том числе и в Луховицах.

Жители Луховиц могут присоединиться к акции 25 апреля на площадке выставочного зала МБУК «Историко-художественный музей» по адресу: улица Горького, строение 3а. Начало мероприятия в 12:00.

Диктант пройдет в формате тестирования, состоящего из 25 вопросов, на выполнение которых отводится 45 минут. Участники получат специальные бланки с заданиями, которые после окончания будут отправлены на проверку в единый центр обработки информации. Предварительная запись обязательна.

«Диктант Победы» — это не просто тест на эрудицию. Это важный шаг в сохранении исторической правды, противодействии фальсификациям и передаче памяти о подвиге советского народа новым поколениям», — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Для участия в акции необходимо пройти регистрацию на официальном сайте диктантпобеды.рф, выбрав наиболее удобную площадку для написания теста.