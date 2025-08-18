Жители Луховиц пройдут медицинское обследование на этой неделе

С сегодняшнего дня по пятницу, 22 августа, Луховицкая больница организует серию выездов передвижного фельдшерско-акушерского пункта в Заречную часть округа, предоставляя возможность пройти медицинское обследование, не покидая берег Оки. Это особенно важно для жителей пяти поселков, сел и деревень, которые географически отделены рекой от основной территории Луховиц.

«В ФАПе проводятся вакцинация и клинико-диагностическое обследование, даются консультации. При необходимости пациент получит направление на консультирование в больницу Белоомута и центральную поликлинику Луховиц. При посещении ФАПа возьмите паспорт и полис медицинского страхования, а еще приходите натощак, так как врачи возьмут кровь на анализы», — сообщила главный врач Луховицкой больницы Галина Пончакова.

Передвижной ФАП оснащен всем необходимым оборудованием для проведения базовых медицинских обследований, включая измерение артериального давления, электрокардиографию, забор крови на анализы и проведение вакцинации. Медицинские работники проведут консультации, ответят на вопросы, касающиеся здоровья, и при необходимости выдадут направления на дальнейшее обследование или лечение в специализированные медицинские учреждения.

График работы передвижного ФАПа в Заречной части округа: понедельник, 18 августа — Дединово, улица Шашина, дом 6, с 09:00 до 13:30, вторник, 19 августа — Любичи, улица Набережная, дом 46, с 09:00 до 12:00, среда, 20 августа — Белоомут, улица Пески, дом 26, с 09:00 до 11.30, Белоомут, улица Урицкого, дом 89, с 11:40 до 13:30, четверг, 21 августа — Дединово, улица Генералова, дом 15, с 09:00 до 12:00, пятница, 22 августа — Лисьи Норы, улица Околопрудная, дом 18, с 09:00 до 13:30.