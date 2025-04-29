Жители Луховиц присоединились к всероссийскому субботнику

В округе состоялся масштабный субботник, объединивший более тысячи жителей. Активное участие в акции приняли сотрудники администрации, а также множество волонтеров и неравнодушных граждан, желающих внести свой вклад в благоустройство.

Особое внимание было уделено Аллее Славы — мемориальному комплексу, посвященному памяти героев. Более пятидесяти человек приложили свои силы к уборке территории: очистке памятников, удалению прошлогодней листвы, прополке цветников и сбору мусора. Для всех участников субботника на месте проведения работ был предоставлен необходимый инвентарь — грабли, мешки для мусора, тряпки и перчатки.

Помимо Аллеи Славы, одним из ключевых мест проведения субботника стал парк имени Воробьева, где для всех участников была организована зона отдыха с горячим чаем и сладкими угощениями.