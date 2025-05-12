Жители Луховиц приняли участие в акции «Сад Памяти»

В округе прошла акция «Сад Памяти», ставшая символом благодарности героям Великой Отечественной войны и единения поколений. Местом проведения мероприятия стала прогулочная зона у Аллеи Славы, где участники высадили молодые деревья, которые станут живым памятником подвигу советского народа.

В рамках акции были высажены девять лип и один каштан. По словам организаторов, эти деревья символизируют жизнь, стойкость и связь с прошлым. Волонтеры подчеркнули, что такие акции помогают сохранить для будущих поколений память о подвиге предков и передать им ценности патриотизма и уважения к истории.

Для обеспечения приживаемости и здорового роста деревьев высадка проводилась с соблюдением всех агротехнических норм. За «Садом Памяти» будет организован специальный уход, чтобы это место стало не только красивым и зеленым уголком, но и символичной частью Аллеи Славы, где жители округа смогут почтить память героев Великой Отечественной войны.